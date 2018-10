Autovelox: come evitarli

Di:

Alla domanda come evitare l’autovelox qualcuno potrebbe replicare, con laconica semplicità, che basta andare piano e non correre. Certo, si tratta della risposta più scontata e conforme alla legge. Ma spesso i limiti di velocità sono ancora quelli di un’epoca in cui si viaggiava in quattro in una 500 Fiat, quando le auto non avevano l’abs e i freni erano a tamburo. Oggi, almeno in determinate strade, un’andatura a 70 km/h può diventare più pericolosa di una a 100 all’ora: per quanto strano possa sembrare, l’attenzione decresce al diminuire della velocità, fino a rasentare il rischio di colpi di sonno. Ecco perché cadere nella rete dell’autovelox è facile e, in molti casi, la condotta spericolata c’entra davvero poco.

FONTE laleggepertutti