Comune Manfredonia. Atto d’indirizzo per affidamento gestione e conduzione “Miramare”

Di:

Manfredonia, 23 ottobre 2018. Con recente atto della Giunta comunale di Manfredonia, è stato espresso atto di indirizzo affinché vengano posti in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per procedere alla gara, attraverso procedura negoziata previa pubblicazione di apposito Avviso di manifestazione di interesse e secondo le linee di indirizzo (…) per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione dell’Impianto Sportivo Comunale “Miramare”.

Atto in allegato

n200 del 17102018

