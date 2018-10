Firenze. Riciclaggio: arresti

Di:

Firenze. Dalla prime ore della mattinata odierna, oltre 130 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze sono impegnati in una vasta operazione di polizia giudiziaria, per l’esecuzione di numerose misure cautelari disposte dall’Autorità giudiziaria fiorentina per i reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria con carattere transnazionale e riciclaggio di denaro di provenienza illecita, in particolare da delitti di spaccio di stupefacenti.

I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, convocata per le ore 11.00 odierne presso la Procura della Repubblica, in Firenze, viale Alessandro Guidoni, 61.

Redazione StatoQuotidiano.it