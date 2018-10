Ospedale Cerignola, decesso donna 38enne: indagini interne

Di:

Cerignola. In riferimento al decesso della paziente di 38 anni di Stornara, avvenuto presso il Presidio Ospedaliero di Cerignola, la Direzione Generale della ASL Foggia, nell’esprimere la piena vicinanza ai familiari per la perdita subita, comunica che è stata avviata una indagine interna per l’accertamento delle attività sanitarie poste in essere dal personale aziendale.

Da una prima ricostruzione dei fatti, la signora, come riferisce la Direzione Medica di Presidio, è stata seguita in Rianimazione, struttura ad alta intensità assistenziale, con diligenza e professionalità.

La ASL Foggia esprime, intanto, la massima disponibilità e fiducia nella Magistratura per le indagini di rito e resta in attesa di ulteriori decisioni.