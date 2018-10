Puglia, bando per restauro e allestimento del Museo archeologico Daunia di Manfredonia

Di:

Il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Puglia ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo archeologico nazionale della Daunia in Manfredonia (in provincia di Foggia). L’appalto avrà ad oggetto: Lavori di restauro architettonico – Opere impiantistiche – Lavori di allestimento e arredi – Servizi e forniture (editoria, multimediale, pannellistica, ecc.). L’importo complessivo dell’appalto è di circa 950 mila euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 29 novembre 2018.

agcult.it