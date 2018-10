Rignano: un DVD con gli Horror del regista Longo

Di:

E’ in vetrina da poco il DVD“After Midnighit”, contente un lungometraggio horror antologico dove è presente anche il regista rignanese, Francesco Longo, da anni sulla cresta dell’onda in questo genere di cinema d’avanguardia. Lo è con Nyctophobia, un teaser promozionale di Clara – The Movie ed il cortometraggio esclusivo The Third Day. Gli altri registi coinvolti per le rispettive opere sono Daniele Visicchia, Davide Pesca (ideatore anche dell’insieme), Davide Cancila, Luca Bertossi, Nicola Pegg, Roberto Albanesi ed Eugenio Villani. Insomma si tratta per la prima volta di una produzione interamente made in Italy, che va assolutamente considerata , stimolata e portata alla luce, per far conoscere ad un pubblico sempre più numeroso le sue intrinseche potenzialità. Inizialmente, come riferisce il Pesca in uno scritto, “fu pensato per il Web, e quindi diffuso online, circolando in vari festival di settore”, raccogliendo all’uopo migliaia e migliaia di consensi e visualizzazioni. Ha come predecessore “17 e mezzanotte”, girato dallo stesso Pesca con la collaborazione, da lui definita, “preziosa” del nostro Longo.

Questa volta, si ironizza nel titolo -comunicato, la mezzanotte è arrivata all’improvviso con otto lugubri rintocchi, capaci di mettere in moto da subito le fantasie più recondite di qualsiasi cultore o visionario di questo caratteristico genere. Horror, quest’ultimo, che si manifesta in tutte le sue molteplici e sanguinarie forme, dagli scenari lunari o postatomici ai zombie, dalle teste mozzate ed insanguinate alle presenze paranormali, cyber stalker e tanto altro di più. Il tutto appare, come conferma Longo su face book, sulla pagina ufficiale di Home Movies! Le prime 100 copie sono in edizione limitata con esclusive cards da collezione.

Quindi, ad horas il materiale DVD potrà essere ordinato sugli store Amazon, eBay, Feltrinelli, Mondadori, Thrauma, Bloodbuster, DVD store, ecc. “Oggi si è realizzato un sogno – ha dichiarato Longo – grazie ad Home Movies ed a Giacomo Ioannis, che mi hanno assicurato fin dal primo momento la loro massima fiducia. Sull’anzidetto DVD in vari formati si possono visionare otto storie, otto rintocchi, otto incubi, a parte le interviste ai registi. Durata del film 86 minuti con sottotitoli in inglese, formato 16.9 a colore. La distribuzione in Italia è di esclusivo appannaggio della Home Movies.

A cura di Antonio Del Vecchio