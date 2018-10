Velisti dispersi, speronati e poi morti

Di:

(ANSA) – GENOVA, 23 OTT – La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso di Aldo Revello e Antonio Voinea, due velisti spezzini dispersi il 2 maggio scorso al largo del Portogallo grazie a alcune informazioni inviate alla moglie di Revello relative al presunto speronamento della barca a vela a opera di un cargo. E’ stata la stessa Rosa Cilano Revello a renderlo noto. Il primo contatto con la fonte anonima è avvenuto un mese fa via Facebook con un post in cui si affermava che “Aldo e Antonio sono morti, il Bright è stato speronato da una nave cargo”. Il contatto ha scritto in inglese e ha fornito molti dettagli.

“Un mese fa questo contatto – ha spiegato Rosa Cilano -. Abbiamo pensato a un mitomane o a un tentativo di chiedere soldi. Non è andata così. Da un mese questa fonte mi scrive e ci ha fornito dettagli troppo precisi per pensare non siano veri. E combaciano tutti con i dubbi che avevamo sin dall’inizio”. Per questo la donna ha deciso di passare le informazioni alla Procura della Repubblica di Roma.