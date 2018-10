Vico tra gusto e bellezza con “Vivi il Parco nell’Arte”

Di:

Vico del Gargano. Si terrà a partire da domani, mercoledì 24 ottobre, e fino al 4 novembre 2018, a Vico del Gargano, la dodicesima edizione di “Vivi il Parco nell’Arte”: per 12 giorni, uno dei borghi più belli d’Italia diventerà una grande galleria enogastronomica e artistica ospitando 15 artisti e le loro opere, oltre a divenire location di eventi legati alle eccellenze del gusto e delle produzioni agroalimentari. “Vivi il Parco nell’Arte” vede insieme il Comune di Vico del Gargano, la Regione Puglia e il Parco Nazionale del Gargano. All’organizzazione dell’iniziativa, collaborano privati, organizzazioni agricole e dell’artigianato, produttori e operatori turistici.

IL PROGRAMMA. Gli artisti che, con le loro opere, saranno protagonisti di “Vivi il Parco nell’Arte”, saranno accolti in paese il 24 ottobre. Giovedì 25 ottobre, lo storico Palazzo della Bella ospiterà la mostra collettiva con le opere degli artisti invitati. Il lungo fine settimana di arte e sapori prenderà il via proprio da giovedì 25 ottobre, proseguendo anche nelle due giornate successive del 26 e 27, con la “en plein air” d’arte tra le vie del centro storico. “Arte e sapori tra viuzze e antichi trappeti” è il cuore della manifestazione. Sabato 27 ottobre, dalle ore 17, Palazzo della Bella ospiterà il convegno “Alimentazione e salute”. Contemporaneamente, sarà inaugurata la mostra micologica a cura dell’associazione AMB di Bolzano. Sarà anche l’occasione per partecipare ai laboratori di degustazione dei prodotti locali di stagione. Vino, castagne, frutti d’autunno, la mostra mercato dei prodotti agroalimentari e dell’artigianato artistico tradizionale riempiranno di aromi e colori Palazzo della Bella.

LA DOMENICA DI GUSTO E ARTE. Domenica 28 ottobre, a cura dell’associazione “Auser Insieme-Nuova Vita”, stand e degustazioni saranno dedicati a “La castagna di Vico e il vino novello”. I visitatori potranno assaporare due delle tipicità che caratterizzano la cultura enogastronomica vichese, per poi visitare Palazzo della Bella, ammirare la mostra collettiva allestita all’interno dello storico edificio, compiere un tour fra strade, piazze, chiese del centro storico. “Vivi il Parco nell’Arte” è una manifestazione ideata per promuovere, nella sua interezza, il patrimonio ambientale, agroalimentare, paesaggistico e culturale di Vico, una borgo posto nel cuore del Parco del Gargano, tra le spiagge di San Menaio e Calenella e la verde maestosità della Foresta Umbra. L’arte, i sapori, la bellezza del centro storico e il patrimonio rappresentato dalla cultura rurale di Vico del Gargano, infatti, integrano un’offerta di straordinario valore per chi ama viaggiare conoscendo tutti gli elementi che forgiano l’identità di un luogo.