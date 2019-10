Andrea e Valentina de La Cucina del Fuorisede pensano al futuro

Con la tappa a Firenze, svoltasi il 22 ottobre, si è conclusa la 3^ edizione dell’Athenaeum Tour – in giro con i #CuochiFuoriSede, l’evento organizzato da La cucina del Fuorisede e FoodLink – progetti innovativi di comunicazione nel settore food nati da un’idea di Andrea e Valentina Pietrocola – sostenuto da Granoro (main sponsor), con la collaborazione di Flixbus Italia e Kia Car Lisi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia e con la media partnership di Pop Corn, Saygood, Zon, Radio Nova Ions, FacceCaso, PR Communication.

Il viaggio tra le università italiane per conoscere e scoprire la pausa pranzo dei millennials è partito da Foggia il 15 maggio scorso e ha fatto tappa a Pescara, Palermo, Roma, Salerno, Bologna, Milano e Firenze.

Otto atenei, da sud a nord del Belpaese senza tralasciare le isole, per capire cosa mangiano gli studenti in pausa pranzo e se preferiscono la pasta integrale o quella di semola.

“Quest’ultima ha stravinto sicuramente, risultando la più utilizzata dagli studenti in 5 tappe su 8”, raccontano Andrea e Valentina Pietrocola, che aggiungono: “al nord la pasta integrale è sicuramente più utilizzata, anche se qualcosa sta cambiando. Lo dimostra il fatto che l’integrale sia risultata vincitrice oltre che nelle tappe di Milano e Bologna, anche in quella di Palermo”.

La 3^ edizione dell’Athenaeum Tour ha percorso 2290 mila chilometri e ha regalato agli studenti 400 chili di pasta Granoro – tra Linea Biologica e Linea Dedicato – oltre ai buoni sconto Flixbus.

Tantissime le storie e le foto prodotte, in gara sui social per il photo-contest che ha previsto una campionatura omaggio di pasta per ogni tappa.

Agli incontri hanno partecipato diversi blogger – William Esposto (Nel cassetto della cucina), Maria Grazia Cericola (In cucina con Maria Grazia), Alice Targia (Sinceramente Alice), Alessandra Corona (La Cucina di zia Ale), Veronica Mirabella (Cooking’s more), Valentina Previdi (Profumo di cannella e cioccolato), Cristina Marras (Tutto fa brodo) – che hanno dispensato agli studenti consigli e ricette.

Il Tour ha riscosso successo sia negli atenei che sui social, raggiungendo una reach di 250k e permettendo alla Granoro di sondare il mercato e capire le abitudini di acquisto e di consumo di pasta dei giovani studenti.

“Siamo già a lavoro per la 4^ edizione, che vedrà una grande novità… ma per ora non possiamo dire nient’altro”, affermano i due instancabili e vulcanici blogger che sono alle prese con la prossima Social Dinner. Dopo Foggia e Roma sarà la volta di Milano…

#athenaeumtour #inviaggiocongranoro #cuochifuorisede #foodlink

https://www.lacucinadelfuorisede.it/