Dal Gargano in Umbria con la mitica “Fiat 500”

Un’eccellenza da esportazione. Il “Fiat Club 500 Italia – Coordinamento di Manfredonia – Foggia” si conferma alfiere e promotore del territorio contribuendo in maniera attiva alla sua valorizzazione e pubblicizzazione oltre i confini locali.

Dopo il successo del “Tour del Gargano” dello scorso settembre, la carovana guidata dal Fiduciario Matteo Cotrufo (in collaborazione con Massimo Testa), è pronta a partire per una nuova avventura, direzione Umbria. Infatti dal 25 al 27 ottobre pv, con partenza da Siponto, diverse decine di esemplari dell’automobile simbolo del made in Italy, sono pronti a raggiungere festosamente importanti mete nel cuore dell’Italia: Cascia, S. Maria degli Angeli, Passignano, Deruta.

Un ideale ponte tra due territori, il Gargano e l’Umbria, che hanno in comune la presenza di luoghi sacri molto rilevanti, natura e paesaggi incantevoli, cultura e tradizioni uniche nel loro genere.