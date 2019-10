Era scomparsa a gennaio, arrestato ex convivente

E’ finito in carcere l’ex convivente di Angela Stefani, la 48enne mamma bolognese ma residente a Salemi (Trapani), scomparsa dal 21 gennaio scorso. I Carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi Vincenzo Caradonna, di 47 anni, sul quale gravava fin da subito il sospetto che possa aver ucciso la compagna e poi averne occultato il cadavere. L’uomo non aveva mai denunciato la scomparsa dato che a segnalarla è stato invece il suo ex marito, Rosario Scianna, e che aveva puntato il dito subito contro Caradonna.

fonte adnkronos