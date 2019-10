Foggia. Baciò allieva 14enne: conferma condanna per prof

Foggia. Era stato accusato di aver baciato una propria allieva minorenne all’interno della scuola. I magistrati della Corte di Cassazione di Roma (come riportato da borderonline) hanno confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un docente di educazione fisica delle medie.

I magistrati romani hanno ritenuto “inusuale” il comportamento del docente, avvenuto tra l’altro “nel mezzo di una lezione di educazione fisica e segnatamente nel corso delle misurazioni dell’altezza delle singole allieve, peraltro all’interno di uno spogliatoio e dunque di un luogo solo occasionalmente frequentato“.

Per l’uomo, Luigi P., classe 1955, è stata dunque confermata la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale. Allo stesso gli si contesta di aver costretto l’allieva a subire “atti sessuali all’interno della scuola, abbracciandola da dietro e baciandola sulla guancia dopo aver tentato di farlo sulle labbra senza riuscirci per la resistenza opposta dalla vittima“.