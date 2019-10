Foggia. Iniziano i colloqui nel “Salone Lavoro e creatività” (FOTO)

Foggia. E’ partita la seconda edizione di JOB, il Salone del Lavoro e della Creativitàorganizzato dall’Università di Foggia, in collaborazione con la Regione Puglia(assessorato al Bilancio e Politiche giovanili), col patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche socialie del Comune di Foggia.

L’obiettivo è provare a bissare il successo della prima edizione, andata oltre ogni aspettativa, ma i numeri della vigilia di JOB ‘19 sembrano parlare già chiaro: 60 aziende, circa 6000 tra colloqui e incontri professionali, 9 artigiani, 3 spin off e 7 start up.

Il Salone del Lavoro e della Creatività– che si terrà dal 22 al 24 ottobre presso il padiglione nuovo della Fiera di Foggia, ingresso in viale Fortore– tenterà di interpretare le esigenze di sintesi e rapidità del mercato del lavoro, mettendo uno di fronte all’altro chi cerca e chi offre un’occupazione (a vario titolo e durata). Rivolto innanzi tutto ai laureati dell’Università di Foggia, JOB è inevitabilmente aperto anche ai laureati delle altre università italiane e straniere, quindi a laureandi, agli studenti e no di qualsiasi età e provenienza, purché il loro curriculum – con annessa candidatura ed eventuale profilo professionale – venga allegato alla richiesta di colloquio.

ELENCO AZIENDE

2 1 5 4 3

Quest’anno, oltre alle aziende che selezioneranno talenti attraverso incontri, colloqui e interviste professionali, sarà concesso più spazio alla libertà di espressione e alla creatività: spin-off, start up, aziende multimediali e digitali, frontiere produttive innovative che effettueranno selezione del personale attraverso metodi tradizionali ma anche attraverso la libera espressione del talento dei candidati.

Proprio per esaltarne le caratteristiche individuali e l’esternazione del temperamento, l’Università di Foggia ha pensato all’allestimento di uno speak corner (proprio come quello di Hyde Park, a Londra) in cui ciascuno potrà esprimere la propria idea di sviluppo, futuro e progresso condiviso, magari attraverso l’illustrazione di un progetto o un’intuizione a cui – per diverse ragioni – nessuno aveva dato ascolto prima: lo spazio sarà coordinato dagli organizzatori del Salone, che garantendo la libertà degli interventi avranno, tuttavia, il compito di scongiurare l’eventuale utilizzo improprio di questo spazio. Di seguito spin off e start up presenti a JOB ‘19.

fotogallery enzo maizzi