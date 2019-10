Foggia, mega appalto pulizie: il Tar boccia la gara da 2,6 mln

FOGGIA – Anche se fuori dal Consiglio comunale, continua a fare opposizione l’ex consigliere Giuseppe Mainiero, a capo di una civica alle ultime elezioni. Mainiero riprende una vecchia questione da lui sollevata nella precedente consiliatura a proposito del mega appalto per le pulizie e lo fa dopo la sentenza del Tar Puglia.

«E’ l’ennesima tegola per l’amministrazione Landella. Si sa, le ciambelle non sempre vengono col buco perché i giudici hanno accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiuntivi dell’ATI La Lucentezza/Pulitori&Affini spa che, contro il Comune di Foggia e nei confronti della SoC. Coop Tre Fiammelle, ha impugnato la Determinazione dirigenziale n. 539 dell’’11 aprie 2019 con cui, alla vigilia delle elezioni amministrative, si è disposta la nuova aggiudicazione del servizio pulizie e sanificazione degli immobili comunali ed uffici, scuole comunali dell’infanzia, elementari, medie e degli impianti sportivi, compresa la manutenzione delle aree scoperte per il triennio 2017/2020», spiega Mainiero.

fonte gazzettamezzogiorno