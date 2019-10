“I comitati di Toti chiedono garanzie di un partito nuovo”

Il partito di Giovanni Toti si sta organizzando in Capitanata, a partire da Foggia, con dei comitati il cui organigramma dovrebbe essere noto a breve. Scontenti della Lega di Puglia, e della città, stanno chiudendo un accordo con il leader nazionale, governatore della Liguria, fra incontri fissati a Roma, rimandati o da perfezionare secondo il criterio di una struttura che controlli la propria organizzazione territorio per territorio. Le nuove leve “chiedono garanzie, un partito nuovo sul territorio, che cominci da zero, dove non ci si incontri con ex leghisti ed ex forzisti”. Lo precisa Massimiliano Mennella, sanseverese, fra primi sostenitori di “Cambiamo l’Italia con Toti” subito dopo le elezioni europee e comunali. “La manifestazione di Roma del 19 ottobre, cui abbiamo partecipato, ha sancito la nostra aggregazione al centrodestra e la linea sul territorio. A novembre Toti dovrebbe essere a Foggia”. Era venuto in città per la campagna elettorale di Franco Landella che, come conferma Mennella, resta in Forza Italia.

Nel nuovo partito Alfonso Fiore, consigliere comunale, è quasi al compimento del passaggio da provenienza salviniana, con Gianfranco Fariello, ex segretario cittadino, con Liliana Iadarola e molti giovani. Qualcuno dà anche per certa l’adesione di Giuseppe Pertosa, candidato sindaco che ha sfidato Landella, e altri due nomi impegnati in prima persona nel conseguimento della fascia tricolore: da San Giovanni Rotondo Giuseppe Mangiacotti, da San Severo Raffaele Fanelli. Corteggiato anche l’ex vicesindaco di Serracapriola Marco Camporeale.

Secondo le medesime indiscrezioni, ci sono altri consiglieri leghisti in procinto di passare con Toti. Di certo, non sarà il caso di Antonio Potenza, sindaco di Apricena, che chiarisce: “Voglio solo terminare con tranquillità il mio mandato, resto nella Lega, non mi interessano altre casacche”. Non aderirà, e pare certo, Massimiliano Di Fonso, ex leghista come Fiore. Per lui si vocifera di una scelta verso Fratelli d’Italia.

Si guarda alle regionali e al candidato unitario del centrodestra. Il senatore Luigi Vitali, in una recente dichiarazione alla Gazzetta del Mezzogiorno sulla contesa che ci sarebbe fra Forza Itali e Lega nella scelta del nome, si è rivolto alla Lega: “A loro l’onore e l’onere della proposta secondo la regola del consenso”.