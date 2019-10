“Job”, Piemontese “Lavoro, problema con il quale combattiamo ogni giorno”

“Perché la Regione Puglia affianca per la seconda volta l’Università di Foggia nella realizzazione di un Salone del Lavoro e della Creatività? Perché il problema con cui combattiamo ogni giorno è il lavoro che manca e la fuga per necessità di ancora troppi giovani pugliesi”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio e alle Politiche giovanili, Raffaele Piemontese, durante il talk inaugurale di “Job ‘19” che, da ieri a giovedì 24 ottobre prossimo, farà incontrare, nella Fiera di Foggia, 60 imprese che assumono con circa seimila candidati che saranno protagonisti di workshop, confronti e colloqui.

JOB, il Salone del Lavoro e della Creatività, è organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con la Regione Puglia, col patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Comune di Foggia.

“Sappiamo – ha osservato Piemontese – che, durante i quattro anni dell’Amministrazione Michele Emiliano, pur avendo recuperato 77 mila posti di lavoro, ne mancano ancora 59 mila rispetto al 2008, l’anno in cui è esplosa la grande crisi”.

“Come per il prodotto interno lordo

cresciuto del 4,5 per cento negli ultimi quattro anni – ha concluso l’assessore regionale al Bilancio – sono solo basi positive che dobbiamo rafforzare in modo da creare nuova e buona occupazione, oltre che diffondere innovazione grazie alla funzione svolta da università come quella di Foggia”.

Piemontese, accompagnato per un giro fra stand e corner dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Domenico Laforgia, dal rettore uscente di UniFg, Maurizio Ricci, e dal commissario straordinario dell’Ente autonomo Fiere di Foggia, Massimiliano Arena, si è fermato in particolare a illustrare i materiali allestiti nello stand con il percorso per conoscere incentivi e aiuti, “Fatti strada”, un desk interattivo e digitale dove ogni utente può, in base al suo profilo e alle sue necessità, trovare le opportunità di finanziamento attive.

Oggi è in programma un workshop a cura di PugliaSviluppo, con una sessione al mattino e una di pomeriggio.

Dalle 12, focus su “PIN – Pugliesi innovativi”, organizzato con la Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Durante l’incontro, spazio alle testimonianze vincenti di imprese giovanili beneficiarie del finanziamento e la possibilità di fare una esercitazione pratica sulla compilazione del modello Canvas per partecipare al bando.