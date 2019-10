Manfredonia, Io leggo perchè

In Piazza del Popolo il 23 ottobre 2019 ci sarà Esòpo e ci saranno tutti, galline astute e volpi depresse, animali pazienti e lettori intelligenti. Ce li portiamo noi, bambini e bambine, ragazze e ragazzi dell’Ungaretti Madre Teresa di Calcutta, per invitare tutti a leggere e rileggere, vedere e meditare questo genere prezioso della letteratura che è la favola. Lo facciamo, a partire dalle 17.30, nell’ambito dell’iniziativa

#Ioleggoperché, promossa dall’Associazione Italiana Editori, che consente di acquistare libri da donare alle Scuole da sabato 19 a domenica 27 ottobre, andando in una delle librerie aderenti (a Manfredonia “Nella pancia della Balena”, proprio a pochi passi dalla piazza).

Intanto noi ci stiamo preparando: sarà un pomeriggio di musica e di coreografie, di letture ad alta voce e di qualche sorpresa creativa che speriamo vi piaccia. Potete farlo anche voi, rileggendo le favole e provando a riconoscere in piazza quelle che proporremo alla vostra attenzione. Non fate brutta figura, leggete!

La scelta di presentare in piazza, e non solo studiare a scuola, le favole di Esòpo non è casuale, ma nasce dalla consapevolezza che i libri e la lettura debbano entrare in modo piacevole e accattivante nella vita delle bambine e dei bambini fin dalla più tenera età. Esòpo ci piace in questo momento anche perché la cronaca cittadina ci invita a riflettere e a riprendere dalle basi la convivenza civile, uno dei temi tanto cari allo scrittore greco.

“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo – scriveva Daniel Pennac – avversione che condivide con alcuni altri verbi: verbo amare…verbo sognare…”

In un tempo in cui il libro sta perdendo sempre più il suo valore, e i ragazzi leggono sempre meno, la scuola deve essere il luogo privilegiato in cui mettere in atto attività e strategie finalizzate a suscitare interesse e amore per i libri.

Fabulando Contest vuole dunque perseguire l’obiettivo di far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ossia quella disposizione ad essere lettori curiosi fin da piccoli, rimanendo tali per tutta la vita.

Poi non dimenticate di comprare un libro presso la libreria che ha aderito con noi all’iniziativa. Nella Pancia della Balena (in via Campanile a Manfredonia) saprà consigliarvi cosa ci piace leggere e anche cosa dovrebbe esserci nella nostra biblioteca scolastica perché prima o poi ci innamoreremo anche di libri più grandi. Ma attenti: fatelo da sabato 19 a domenica 27 ottobre, così anche gli Editori ce ne regaleranno uno per ogni libro offerto da voi.

Insieme, cresceremo.

Il dirigente scolastico