Manfredonia. Visita al faro sabato 16 Novembre

La visita al faro del giorno 9 Novembre ha raggiunto nel giro di pochi giorni il SOLD OUT.

Dato l’alto numero di richieste, l’Associazione Turistica ProLoco di Manfredonia, con il patrocinio del GalDaunofantino e del Touring Club Italia-Club Territorio di Manfredonia, informa che ci sarà una seconda visita al faro sabato 16 Novembre.

Ricordiamo che l’iniziativa è a numero chiuso, per poter effettuare la visita basta prenotarsi indicando NOME E COGNOME, INDIRIZZO DI RESIDENZA, CODICE DELLA CARTA D’IDENTITA’E RECAPITO TELEFONICO, è fondamentale per ogni partecipante indicare questi dati per prenotare la visita.

L’indirizzo mail a cui scrivere è il seguente: prolocomanfredonia2000@gmail.com , entro e non oltre martedì 5 Novembre.

Ricordiamo che una volta effettuata la prenotazione non bisogna mancare all’appuntamento o comunicare tempestivamente la mancata presenza, così da poter dare opportunità ad altri di vivere queste’esperienza.

Ringraziamo l’Associazione Marinai d’Italia e il sig. Ottavio Greco, senza dei quali tutto ciò non sarebbe possibile.

P.S.: per poter effettuare la visita è consigliabile un abbigliamento comodo .