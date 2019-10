Sono trascorsi otto anni. Dimensione infinita di un istante che portava via Marco Simoncelli, il Sic o SuperSic, come era conosciuto da tutti dentro e fuori le piste del Motomondiale. Erano gli anni di Valentino Rossi alla Ducati e Casey Stoner alla Honda, la seconda stagione in MotoGP per il 24enne campione di Coriano. Da quel 23 ottobre sono cambiate tante cose e tante altre sono cresciute, regalando grandi soddisfazioni a chi porta il Sic nel cuore.

fonte fanpage