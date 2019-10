Ospedali, Zullo “Campo ci parli di Manfredonia, Fitto è via da 15 anni..”

Il presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo, replica al presidente del gruppo regionale del Pd, Paolo Campo ““All’attento e famoso Campo da Manfredonia, da smemorato, mi piacerebbe ricordargli che, forse, ci sono vicende comunali della sua cittadina che richiederebbero una maggiore attenzione da parte sua e del suo partito, il Pd”.

“Anzi, forse, farebbe bene anche a fornire qualche chiarimento anche al Consiglio regionale piuttosto che parlare di cose che chiaramente ignora, come il Piano di Riordino di Raffaele Fitto. Piano che, per altro, proprio oggi un autorevole esponente di maggioranza, il presidente della Commissione Sanità, Giuseppe Romano, in Consiglio regionale ha sostenuto che fosse del tutto condivisibile. Quegli ospedali, infatti, erano stati chiusi, lo spreco di denaro è averli tenuti aperti e non averli riconvertiti in tutti questi 15 anni. Lo si incomincia a fare solo ora”.

“La verità è che Campo, Emiliano, il Pd, il centrosinistra è così terrorizzato dalla possibile discesa in campo di Fitto che lo tirano continuamente in ballo dimenticando che sono passati 15 anni e tre giunte regionali di centrosinistra. Se le colpe sono sempre di Fitto vuol dire che in questi 15 anni non sono stati capaci di migliorare e cambiare NULLA. Quindi ammettono implicitamente di non aver fatto nulla… se non disastri!”.