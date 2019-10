Regione Puglia,1.7 mln euro per il Portale Istituzionale

Vasto programma politico in capo alla Regione Puglia titolato “Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati. Interventi prioritari azione Pilota Puglia Log-in”.

La società Innovapuglia spa,proprietà 100% della medesima Regione, ha realizzato il Piano dei fabbisogni denominato Portale Istituzionale. Trattandosi di servizi informatici è risultato opportuno approviggionarsi tramite Consip(concessionaria servizi informativi pubblici,socio unico Ministero delle Finanze): contratto Spc cloud lotto 4,ovvero messa in opera e gestione portali e servizi online.

Gara vinta dal raggruppamento d’imprese formato da Almaviva the italian innovation company,sede legale Roma capitale sociale 154.899.065,00 euro rappresentata da Antonio Amati;Almawave srl sede legale Roma capitale sociale 200 mila euro,amministratore delegato Valeria Sandei;PricewaterhouseCoopers Advisor sede legale Milano,capitale sociale 7.700.000,00 euro,presidente e amministratore delegato Oliver Galea;Indra Italia spa, sede legale Roma capitale sociale 2.500.000,00 euro presidente Pedro Garcìa Martin.

Importo dell’appalto? Euro 1.751.986,25 di cui 315.931,95 per Iva. Durata,cinque anni.

Le partecipazioni delle singole società a cui è stato concesso il progetto sono le seguenti : Almaviva 3%,Almawave 0,1%,PricewatershouseCoopers 0,1%,Indra Italia 96,8%.Quest’ultima è riconducibile alla multinazionale spagnola Indra Sistemas S.A. sede in Madrid,leader nelle soluzioni e controllo di traffico aereo e ferroviario e sistemi sanitari, pubblica amministrazione, e “…data & analytics, content e process tecnologies, smart cities”.

Luoghi operativi in Europa e Asia e America Latina,600 professionisti impiegati sul territorio italiano: Roma, Milano, Napoli, Bari, Matera.

Dunque si contempla l’evoluzione dei siti web dell’Ente regionale pugliese rendendo fruibili le strutture digitali interne pre esistenti,gestendo la manutenzione e conduzione in esercizio,mettendo in rete internet le Apps per tablet e smartphone. Molto bene.

Accade che dal giorno 23 settembre scorso a tutt’oggi 23 ottobre 2019 risulta modificata,nel sito internet della Regione Puglia, la Sezione Provedimenti-Amministrazione Trasparente. Non è possibile consultare le deliberazioni della Giunta regionale. Questo in contraddizione con la “consultabilità e acquisizione reale dell’informazione inerente l’Ente Regione…o aumento della trasparenza e accesso ai dati”.

Motivo? Non è dato sapere.

Dunque una limitazione della cosiddetta “partecipazione dell’utente/contribuente pugliese” alla vita istituzionale della Regione d’Apulia?

A cura di Nino Sangerardi,

23 ottobre 2019