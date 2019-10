Sabotaggio silos nel foggiano, invitata Bellanova. Marino “Colpiti 300 operatori”

Foggia, 23 ottobre 2019. Sollecitata dai gruppi politici di centrosinistra dell’attuale maggioranza al Governo, la visita del Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, all’indomani dei due eventi criminosi perpetrati ai danni di due note cooperative vitivinicole di Torremaggiore e San Severo in provincia di Foggia.

In particolare, è il vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, Michele Bordo, in quota PD, a darne notizia attraverso una nota stampa rilasciata ai quotidiani locali.

“L’apertura dolosa dei bocchettoni dei silos – si legge -, ha provocato la fuoriuscita di diverse decine di migliaia di ettolitri di vino, con un danno di oltre 1 milione e mezzo di euro. Un altro colpo pesante per l’agricoltura in provincia di Foggia, in un momento già molto difficile”.

“Quanto accaduto – aggiunge l’Onorevole -, dimostra ancora una volta l’assoluta necessità che lo Stato faccia di più per garantire la sicurezza nelle campagne e un maggiore sostegno alle attività agricole. Ho chiesto alla Ministra Teresa Bellanova, che ha dato la sua disponibilità, di venire quanto prima a San Severo per assicurare la vicinanza e il sostegno del Governo al territorio e alle imprese colpite”.

UN MOMENTO DEL VERTICE IN PREFETTURA A FOGGIA (ph enzo maizzi)

UN MOMENTO DEL VERTICE IN PREFETTURA A FOGGIA (ph enzo maizzi) PH ENZO MAIZZI SAN SEVERO

Riflessioni che trovano sponda nelle dichiarazioni rilasciate a statoquotidiano.it dall’ex consigliere di maggioranza, Dino Marino, animatore oggi del neo movimento di area renziana, “Italia Viva”. Per Marino, “questo episodio é molto più grave di una bomba che hanno fatto brillare nella notte. Non é un avvertimento, é un attentato vero e proprio che colpisce in primo luogo 300 cooperatori che come succedeva da anni affidavano le loro uve all’Antica Cantina: la Cooperativa Sociale”.

“É un colpo mortale a tutti noi – prosegue Marino -, all’economia di questo luogo e all’identità agricola. San Severo – spiega il politico – da sempre é stata riconosciuta per il suo vino. Attaccano la nostra economia e il nostro futuro, non basta la vergogna, occorre una mobilitazione forte, occorre che il governo e la nostra Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova intervenga. In questo senso io e Angela Siena – ricorda l’ex consigliere -, appena tornati dalla Leopolda, ci siamo attivati con la segreteria del Ministro per farla intervenire. Del resto alla Leopolda siamo stati al tavolo programmatico dell’agricoltura diretto proprio dal Ministro incaricato, perché partendo proprio dalla Leopolda e da Italia Viva lo Stato ribadisca qui ed ora che il riscatto del Mezzogiorno, dell’Agricoltuta passi solo attraverso il lavoro e la produzione agricola.

Chi butta nel terreno 40 mila quintali di vino – tuona Marino -, vuole buttare tutti noi, vuole mettere in ginocchio noi tutti. Ho suggerito alla segreteria del Ministro che la Bellanova si informasse dal Prefetto. Le indagini non sono competenza nostra. Tuttavia siamo di fronte ad un atto criminoso, ma non é detto che possa essere stato fatto solo dalla criminalità. Ho visto un manifesto che gira con un grappolo di uva a lutto. No miei cari concittadini.

Non siamo al funerale del vino. Siamo onesti ma incavolati ed é ora chiosa – che ci facciano sentire forte e chiaro. Vogliono cancellare la nostra storia con atti vergognosi e allo stesso tempo criminosi. Non passeranno. Mettiamo in atto tutti gli strumenti istituzionali che non lascino soli i produttori e l’Antica Cantina e – conclude – ripartiamo più forti di prima!”

(A cura di Ines Macchiarola – inesmacchiarola1977@gmail.com)