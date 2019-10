Sperperi sanità, Emiliano “Disinformazione delle Iene”

Dichiarazione del presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo “Poco più di un quarto d’ora della trasmissione IENE sulla Sanità pugliese è stato più efficace di 15 anni di opposizione ai governi Vendola ed Emiliano. Quello della Sanità è stato, infatti, in questi anni un tema particolarmente a noi caro, nel 2005 abbiamo perso le Regionali per una manciata di voti proprio perché il centrosinistra prometteva LA SANITA’ MIGLIORE. Le Iene hanno dimostrato quali sono stati i risultati 15 anni dopo.

“A questo punto auspichiamo, visto i risultati eccellenti ottenuti in termine di audiance, che le Iene (o chi per loro continuino) a raccontare i disastri di 15 anni di centrosinistra in Agricoltura, nei Rifiuti, Welfare, Lavoro… Nessuna falsificazione, demagogia: basta una seria documentazione per dimostrare quale Puglia lasciano Vendola ed Emiliano e lasciar decidere ai pugliesi se è Migliore o Peggiore di quella che abbiamo lasciato noi.

“Serve una rivoluzione in Puglia per rovesciare come un calzino le politiche e le scelte di Emiliano”. /comunicato