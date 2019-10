Taglio ai Km sul trasporto locale, il sindacato chiede garanzie

Il sindacato F.A.I.S.A Conf.A.I.L. dei trasporti scrive al presidente della provincia Nicola Gatta perché “si attivi con determinazione ad evitare che il nostro territorio venga penalizzato dalle decisioni regionali e per dare garanzie a tutto il personale che espleta il servizio”.

Il sindacato riassume alcuni passaggi dell’incontro presso l’ente di palazzo Dogana del 17 ottobre scorso in cui il presidente Gatta “ha confermato che nell’ assegnazione dei servizi minimi per l’Ato di Foggia sono previsti dei tagli di Km rispetto a quelli finanziati attualmente. Colpiranno soprattutto i servizi urbani e principalmente la città capoluogo. L’assessore Giannini ha rassicurato che, con delibera della giunta regionale, i km tagliati verranno riconosciuti come servizi aggiuntivi a totale carico della regione per tutto il periodo di affidamento dei servizi. Gatta ha manifestato dubbi in quanto la delibera non darebbe garanzia per il finanziamento per tutto il periodo di affidamento di tali servizi e quindi metterebbe a rischio il mantenimento degli stessi con gravi conseguenze sulla mobilità dei cittadini e sui livelli occupazionali”. Per questo motivo chiedono che Gatta “si faccia promotore – con i sindaci della Capitanata, in primis quello di Foggia visto che è la città più interessata ai tagli- e con le organizzazioni sindacali di categoria- della seguente proposta all’assessore Giannini: il finanziamento dei km tagliati nei vari territori regionali sia inserito in una legge ad hoc e con delibera di giunta così si avrebbe la certezza dei finanziamenti e dell’erogazione dei servizi”.

Circa la scadenza dei contratti di servizio ricordano: “Il 30 giugno 2020 scadono i contratti di servizio prorogati in emergenza – a norma dell’art.5 comma 5 della deliberazione (Ce) n. 1370/2007- proroga possibile massimo per due anni. Se la gare per l’assegnazione dei servizi non verranno emanate entro il 31-12-2019 ci sarà una penalizzazione pari 15% nella ripartizione del fondo nazionale trasporti che viene riconosciuto alla Regione Puglia, così come previsto dal dlg 50/2017”.