“Ad Apricena il cimitero regolarmente aperto: le misure”

APRICENA. – L’Amministrazione Comunale comunica che il Sindaco Antonio Potenza, d’accordo con l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Michele Di Maio, ha emanato ordinanza per regolamentare l’accesso al Cimitero Comunale nel periodo 27 ottobre – 3 Novembre.

Tale ordinanza, nell’ottica di rendere agevole e sicuro l’afflusso dei cittadini per visitare i propri cari, in ottemperanza alle norme anti contagio, prevede che:

– il Cimitero sia aperto continuativamente dalle ore 8 alle ore 17,30;

– È OBBLIGATORIO entrare con la mascherina;

– ai due ingressi (su Via San Marco e lato parcheggio ss89), sarà misurata, con il termoscanner, la temperatura a tutti e sarà vietato l’accesso a chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

– E’ VIETATO qualsiasi assembramento all’interno del cimitero.

L’Amministrazione Comunale, sta facendo sforzi notevoli per il nostro cimitero e per dare la possibilità a tutti di accedervi. Allo stesso tempo chiediamo massima collaborazione e responsabilità ai cittadini, che si recheranno nei prossimi giorni per la ricorrenza della commemorazione dei defunti.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE