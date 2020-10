Assembramenti, ecco tutte le aree “no pubblico” a Foggia dopo le ore 21

Foggia, 23 ottobre 2020. Con odierna ordinanza sindacale, il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha ordinato di estendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 13 novembre 2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – il divieto di stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo, di cui all’Ordinanza Sindacale n. 86/2020 anche alle sotto indicate zone della città:

 corso Cairoli;

 piazza Marconi;

 corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II);

 via Lanza;

 piazza Giordano;

 corso Vittorio Emanuele II;

 piazza Federico II;

 via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe;

 piazza Italia;

 piazza Goeppingen

In precedenza, medesimo provvedimento ha riguardato le seguenti aree:

 corso Cairoli;

 piazza Marconi;

 corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II);

 via Lanza;

 piazza Giordano;

 corso Vittorio Emanuele II;

 piazza Federico II;

 via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe