COVID. Orta Nova, sospese attività due prime scuola Zingarelli

Cinque Reali Siti – Settimana allarmante per l’aumento dei contagi nei comuni dei Cinque Reali Siti. Ancora altre classi in quarantena ad Orta Nova. A seguito della comunicazione ufficiale giunta nelle ultime ore, infatti, ben due prime della scuola primaria Nicola Zingarelli, cosiddetto Primo Circolo, sono state bloccate presumibilmente per riscontrata positività al COVID-19 di un’altra maestra.

Nei giorni scorsi, sono state inoltre poste in quarantena tre classi, prime anche queste, presso la scuola primaria, II circolo, parte dell’istituto comprensivo “Sandro Pertini”.

Il dirigente scolastico, Vincenzo Piemontese, infatti, con provvedimento del 20 ottobre scorso, stabiliva di “sospendere in via cautelativa le attività didattiche in presenza per le classi 1^C – 1^D e 1^E” della scuola primaria di Via Scarabino a seguito della comunicazione pervenuta in data 19.10.20 dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Cerignola. Tutti gli alunni saranno sottoposti al tampone prima della riammissione alle lezioni in presenza, come da protocollo relativo alla gestione dei casi COVID-19 nella scuola. A Stornarella, inoltre, è delle ultime ore il comunicato con cui il sindaco Massimo Colia ha reso nota la positività al COVID-19 per la sua persona e quella della sua consorte.

I dati. Orta Nova, in particolare, risulta segnalata già nel bollettino epidemiologico regionale delle ultime settimane come zona rossa, poichè il numero delle positività riscontrate supererebbe ormai le 50 unità.

Nella fascia 11- 20 i comuni di Stornarella, Ordona, Stornara, Carapelle secondo lo stesso bollettino epidemiologico regionale pubblicata in data odierna.