COVID. Prefettura: a Manfredonia 165 tra quarantena-ricovero, 47 positivi

“Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 20/10/2020 risultano 165, di cui 47 positivi“. Così da comunicazione odierna del C.O.C. territoriale. Il dato contrasta, per l’ennesima volta, con quanto comunicato dalla Regione Puglia.

DATI REGIONE PUGLIA (BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO)