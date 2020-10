COVID. Riuniti “Auguri di pronta guarigione al dottor Tullio, e a tutti gli assistiti”

Foggia, 23 ottobre 2020. Il dottor Livio Tullio tra i dipendenti risultati positivi al Covid_19 del reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia. “Lui che insieme ai colleghi in questi mesi oscuri ha visto e assistito tanti pazienti, ora guarda la vita con una consapevolezza diversa. Ne approfittiamo per fare gli auguri di pronta guarigione a lui, a tutti i nostri medici ma anche a quanti, in queste settimane, sono stretti nella morsa del Covid”. E’ quanto riportato sulla pagina facebook dell’azienda ospedaliera foggiana.