“Finalmente riapre la SP San Marco in Lamis – Sannicandro”

Lunedì 26 ottobre, alle ore 11.00, al km. 2.00 della Strada Provinciale n. 48, si procederà alla riapertura della strada, interverranno il Presidente della Provincia, Nicola Gatta; il Sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla ed il Sindaco di Sannicandeo Garganico, Costantino Ciavarella.

“Si tratta di interventi che ho seguito con particolare attenzione, fin dal mio insediamentoa Palazzo Dogana – dichiara il Presidente Gatta – per riportare in condizioni di sicurezza la viabilità di collegamento tra San Marco in Lamis e Sannicandro Garganico. La strada, infatti, a partire dagli eventi alluvionali del settembre 2014 ha evidenziato una serie di criticità idrauliche ed idrogeologiche che hanno portato la Provincia ad emettere una ordinanza di chiusura al traffico. A seguito di modesti interventi di pulitura e sistemazione a cura dell’Ente, la stessa strada è stata parzialmente riaperta al traffico nel luglio 2016 ma gli eventi meteorici avversi, verificatisi nel comune di San Marco in Lamis nel settembre 2016, avevano portato all’emissione di una nuova ordinanza di chiusura. Finalmente, con i lavori di bonifica idraulica, la strada può essere riaperta”.

Il Settore Viabilità della Provincia ha attivato una progettazione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico mediante l’efficientamento di due attraversamenti trasversali per lo smaltimento delle acque piovane e le opere sono state portate a termine. “Questa strada – prosegue il Presidente Gatta – è di fondamentale importanza per il collegamento del Gargano nord all’ospedale ed al santuario di San Giovanni Rotondo. È percorsa da cittadini e turisti durante tutto l’arco dell’anno e – dopo gli interventi effettuati – ha bisogno in prospettiva di ulteriori lavori di ammodernamento che ci auspichiamo di poter mettere in cantiere con la ulteriore necessaria sinergia con la RegionePuglia”.