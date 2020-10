Fontana, il coprifuoco era inevitabile

(ANSA) – MILANO, 23 OTT – Sono “leggende metropolitane” i retroscena sulla contrarietà del segretario della Lega Matteo Salvini al coprifuoco in Lombardia. Il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha assicurato parlando a Buongiorno su Sky Tg24.

“Matteo Salvini – ha spiegato – è venuto soltanto per conoscere più direttamente e approfonditamente quali erano i dati che erano in mio possesso. È tutto finito lì, è stata una sua valutazione dei dati, non c’è stato nessun litigio, nessuno scontro, nulla di tutto quello che queste favole raccontano.

Alla fine, esaminati i dati, si è convinto che il coprifuoco era una situazione inevitabile”. Dopo questo, ha aggiunto, “bisogna monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano esserne assunti di più gravi”: (ANSA).