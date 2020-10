Bari, 23 ottobre 2020. Scuola, in Puglia “non abbiamo chiuso nulla, abbiamo dato un indirizzo alla scuola in attesa che si trovino delle misure alternative a quello che succede prima dell’ingresso a scuola” Lo ha detto l’assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia e ordinario di Igiene all’Università di Pisa, Pierluigi Lopalco a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24 “La didattica a distanza che abbiamo previsto per le ultime tre classi delle superiori è una misura di breve periodo, l’ordinanza prende il via Lunedì ma se qualche istituto già entro lunedì si organizza con ingressi scaglionati o altro può anche non applicare la dad”.

L’assessore Lopalco specifica “le opzioni sono diverse ci possono essere doppi turni, turni alternati in presenza e a distanza, è solo una questione di organizzazione. Spesso ci si “imballa” nel prendersi la responsabilità, alcuni istituti sono andati avanti in maniera autonoma e veloce altri invece sono invece più restii a prendere iniziative”.