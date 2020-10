Vi siete mai chieste come si sceglie davvero un profumo da donna? Di certo non è compito semplice vista la grande scelta a disposizione ed i tanti marchi, come Yves Saint Laurent, che propongono prodotti sempre al top.

Il primo concetto da considerare è che il profumo deve armonizzarsi con la persona che lo indossa: questo però non vuol dire che il profumo cambia a seconda di chi lo porta; si tratta infatti di un luogo comune senza fondamento. Il profumo non viene alterato dall’odore della pelle, tutt’al più se ne discosta o si armonizza con esso. Quello che invece accade è che il profumo si mescola con gli altri profumi che applichiamo sul corpo, e questo diventa importante soprattutto nel caso delle donne, che sono più avvezze all’uso di creme e prodotti (anche di make-up) che contengono anche minime quantità di profumo che però possono alterare la personalità di ciò che potremmo regalare.

Occhio poi a scegliere in base al bouquet finale. Un profumo è una miscela di tantissime materie prime dalle note olfattive diverse, che insieme danno il bouquet finale. Indossando un profumo, la nostra pelle entra a far parte di quel bouquet, come se fosse una nota olfattiva anch’essa. Ecco che ogni profumo si rivela differente su ognuno e anche le caratteristiche della pelle possono cambiarlo: varia a seconda del ph e del cibo che mangiamo, se assumiamo farmaci o a seconda dei livelli ormonali.

E l’istinto? Generalmente si dovrebbe partire prima di tutto da un semplicissimo assunto: lasciarsi ispirare da ciò che ci piace. Non ci sono infatti regole scientifiche da rispettare: quello che ci dovrebbe muovere nella scelta di un profumo è piuttosto l’istinto e il nostro gusto personale.

Però, affinché la scelta sia più consapevole e ponderata, sarebbe bene avere un minimo di conoscenza di quelle che sono le varie essenze che abbiamo a disposizione, per avere ben chiaro quelle che sentiamo nostre e quelle che invece, non ci rispecchiano e non ci appartengono.

YSL Libre Intense

Nato dal genio del marchio Yves Saint Laurent, YSL Libre Intense è un profumo intenso e focoso che porta tutte le sfaccettature all’estremo creato per una donna istintiva, selvaggia e più libera che mai. È naturalmente forte, focoso e feroce. Governata dalle proprie intuizioni, si aggrappa alla libertà di vivere. Lascia che il fuoco le scorra nelle vene e lascia che le sue intuizioni la guidino.

L’iconico profumo della libertà più intenso che mai. Una fragranza dal cuore floreale ardente è ciò che la rende una fragranza ultra femminile e sensuale.

Le note di testa di questo profumo sono di bergamotto, mandarino e lavanda. Le note di cuore di lavanda, gelsomino sambac (sampaguita), orchidea e fiori d’arancio tunisino. Le note di fondo invece di Madagascar, vetiver, fava tonka e ambra grigia. (nota stampa)