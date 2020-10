Rinvio concorso straordinario per docenti precari, Loizzo replica alla Lega

Concorso docenti scuola, dichiarazione del presidente Mario Loizzo: “Leggo con sorpresa che alcuni candidati della Lega, non ancora proclamati e quindi non aventi ad oggi lo status di consiglieri regionali, hanno richiesto una convocazione urgente del Consiglio regionale pugliese, per l’approvazione di una mozione sul rinvio del concorso straordinario per docenti precari, sull’esempio di analoghe iniziative adottate da altre Assemblee regionali.

Com’è noto, il Consiglio regionale della Puglia è oggi in regime di prorogatio e secondo numerose sentenze della Corte Costituzionale, può riunirsi per adottare unicamente atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili.

Se non ci fossero stati questi impedimenti, avrei proceduto a convocare l’Assemblea con la massima urgenza”.