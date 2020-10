San Severo – Manfredonia. “Ciao Mamma, sei stata e resterai il nostro pilastro”

San Severo – Manfredonia, 23 ottobre 2020. “Ciao mamma. Grazie per essere stata sempre forte e leale e per averci insegnato ad essere coraggiose e indipendenti. Non eravamo pronti ad affrontare tutto questo e forse avremmo dovuto essere più forti, più pazienti, più capaci di aiutarti e di amarti come meritavi, ma abbiamo pensato che ci fosse tempo, che ti avremmo trovato ancora ad aspettarci a casa e ad ascoltarci al telefono per ore come facevi sempre, ma ora non sarà più così. Ora possiamo solo portare dentro di noi la donna straordinaria che sei stata e che un male terribile ci ha portato via“.

E’ il messaggio emozionante di Simona e Federica, figlie della Prof.ssa Maria Prattichizzo, scomparsa prematuramente. Stamani si sono svolti i funerali nella Chiesa di San Nicola a San Severo. La famiglia ringrazia amici e parenti e il reparto di Geriatria dell’Ospedale Miulli per la grande empatia e la dignità di fine vita.

Si ringraziano i colleghi di Intesa Sanpaolo.

Dalla redazione di StatoQuotidiano.it, sincere condoglianze alle famiglie Stega, Praticchizzo, Del Vecchio, per la scomparsa di Maria.