Serie A: l’Inter di Conte è più competitiva della Juve di Pirlo?

Per molti mesi la Lazio sembrava la rivale principale della Juventus nella corsa per lo scudetto. Il finale dello scorso campionato, però, ha rivelato che di fronte a tanti impegni ravvicinati i biancocelesti hanno perso smalto, mentre Inter e Atalanta hanno retto abilmente botta. Oggi la Juventus va a caccia del decimo scudetto consecutivo, ma la nuova edizione del campionato potrebbe stravolgere i valori in campo. Il mercato ha fornito infatti alle varie società rinforzi di tutto rispetto e difficilmente quest’anno assisteremo a una semplice corsa a due per il tricolore. Stavolta sarà soprattutto l’Inter a mettersi di traverso, forte del secondo posto a un solo punto di distanza dai bianconeri maturato un paio di mesi fa.

Sono ormai passate diverse settimane da quando Maurizio Sarri ha lasciato Torino. Dunque, Andrea Pirlo è diventato il nuovo allenatore della Juventus nello sbigottimento generale. Agnelli è convinto che questa scelta tanto azzardata non pregiudicherà la conquista dello scudetto: il mercato, d’altronde, ha portato a Torino elementi di tutto rispetto quali Kulusevski, Arhtur e Chiesa, per non parlare del redivivo Morata. Cristiano Ronaldo è sempre il punto di riferimento della rosa. Anche se non ci sarà più Pjanic a produrre gioco, la filosofia di Pirlo sembra avvicinarsi per certi versi a quella di Sarri, al netto della ricerca ossessiva del palleggio.

Dopo una breve fase di rodaggio, la “Vecchia Signora” paleserà ancora una volta la superiorità del proprio organico. Nelle prime giornate la Juventus ha ottenuto una vittoria in scioltezza contro la Sampdoria e un pari in casa della Roma, nonostante l’inferiorità numerica. La terza giornata, invece, non ha visto i bianconeri in campo a causa di alcuni problemi logistici del Napoli. La nuova Juve di Pirlo deve ancora farsi vedere. Dal 2012 ad oggi, però, non si era mai avvertita così tanto la sensazione che l’assegnazione del titolo nazionale sarà rimessa in discussione. L’Inter deve approfittarne.

Nell’ultima stagione i nerazzurri si sono distinti anche in Europa League, arrendendosi solo in finale contro il Siviglia. Il “Biscione” ha fatto fuori il Ludogorets, il Getafe, il Bayer Leverkusen e lo Shakhtar Donetsk per qualificarsi all’appuntamento decisivo di Colonia. Antonio Conte, arrivato in nerazzurro solo un anno fa, aveva sfiorato la finale di Europa League già nel 2014, quando era sulla panchina della Juventus, ma nemmeno stavolta è riuscito ad aggiudicarsi la coppa. Lukaku, autore di oltre 30 goal nella passata stagione, rappresenta la luce in casa nerazzurra. Marotta ha condotto una campagna acquisti che ha fruttato colpi come Hakimi e Vidal e l’obiettivo è chiaramente quello di fare meglio dell’anno scorso.

L’Inter non spolvera la sua bacheca dal 2011, quando vinse la Coppa Italia dedicata all’anniversario dell’unità nazionale. Rispetto a Napoli e Atalanta, la formazione di Conte ha una solidità societaria indubbiamente maggiore. Stavolta la rosa nerazzurra ha ben poco da invidiare a quella della Juventus. E’ interessante scoprire quanti sono e come funzionano I diversi tipi di scommesse sul calcio: questi consentono sin d’ora di pronosticare la vincitrice dello scudetto e la quota dell’Inter è chiaramente tra le più interessanti. Gli addetti ai lavori ne sono convinti: anche se saranno in tante a provarci, sarà l’Inter la squadra con le maggiori chance di spezzare l’egemonia bianconera. (nota stampa)