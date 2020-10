Sosta tariffata a Foggia, “Dipendenti Apcoa Parking a rischio”

(foggiatoday). “Riteniamo sia giunto il momento di dedicare la giusta attenzione al problema dei lavoratori della Sosta Tariffata del comune di Foggia. Argomento verso il quale, l’Amministrazione Comunale, non ha mai mostrato un adeguato interessamento”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie territoriali della Filt-Cgil e della Ugl Trasporti: “È da un po’ di tempo che chiediamo degli incontri al Sindaco per cercare di capire quali siano le reali intenzioni in tema di mobilità, senza ricevere risposta. In compenso però, si verifica, con cadenza pressoché giornaliera, ad una riduzione degli stalli, con conseguente diminuzione dei parcheggi sia per i cittadini residenti che regolarmente pagano il pass, sia per chi ne usufruisce giornalmente con qualsiasi forma di pagamento. Tale contrazione, inoltre, avrà come effetto, una significativa perdita dei ricavi provenienti dal citato servizio che graverà sui conti economici di Ataf S.p.A. quale gestore del servizio che ha basato il suo Piano di Ristrutturazione del Debito proprio sugli introiti sui servizi resi”.

Proprio in relazione al fatto che la vertenza interessa oltre alla cittadinanza, diversi dipendenti oggi in forza in Apcoa Parking che non hanno una sicura prospettiva occupazionale – aggiungono i sindacati – già in passato abbiamo presentato una piattaforma rivendicativa contenente, tra l’altro, modifiche da apportare sul regolamento comunale della sosta tariffata al fine di efficientare il servizio con ricadute positive, sia per il personale attualmente in forza che per gli introiti.

Pertanto – concludono i sindacati – l’imprescindibile necessità di istituire un tavolo tecnico (in video conferenza) con il Sindaco, come richiesto nel verbale di riunione del 28 luglio 2020 in Ataf, per discutere sul futuro della sosta a pagamento in generale, ed in particolare sull’opportunità di poter creare degli strumenti utili alla stabilizzazione del personale attualmente impegnato per il controllo della sosta stessa. In assenza di un sollecito positivo riscontro, ci vedremo costretti ad attivare tutte le iniziative sindacali del caso compreso lo stato di agitazione”. (foggiatoday)