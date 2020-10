Stalker arrestato a Foggia. La perseguitava anche sotto l’ufficio

Foggia, 23 ottobre 2020. Dopo diversi mesi di sofferenze, l’incubo di una donna lavoratrice si è finalmente concluso. Per mesi la tormentava con ripetuti pedinamenti, telefonate, messaggi anche tramite social network e minacce. Il sentimento morboso dell’uomo, dopo il termine di una relazione sentimentale non era ricambiato e, con il passare del tempo è diventato sempre più insistente e intimidatorio.

La vittima terrorizzata dalle condotte sempre più pressanti e moleste verso di lei, si era rivolta alle forze dell’ordine per denunciare quanto patito che le cagionava un

perdurante e grave stato d’ansia e paura che le ingenerava un fondato timore per

l’incolumità propria tale da costringerla ad alterare le sue abitudini di vita.

Lo stalker, già destinatario di ammonimento orale del Questore di Foggia, ha

continuato nelle sue condotte persecutorie tanto che alla richiesta d’aiuto al 112 le

gazzelle del Pronto Intervento hanno rintracciato e bloccato lo stalker appostato sotto

l’ufficio della vittima. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia, d’intesa con il Magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo dauno, hanno arrestato lo stalker in flagranza per il reato di atti persecutori.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Foggia e lo Stalker è stato

sottoposto agli arresti domiciliari. Le Stazioni Carabinieri accolgono tutte le vittime di reati del c.d. “codice rosso” e sono in stretto contatto con i centri antiviolenza della provincia dove le donne possono trovare dei punti di ascolto che garantiscono la riservatezza e l’anonimato, l’avvicinamento graduale ai servizi di sostegno, il supporto psicologico e, in alcuni casi, il collocamento presso strutture protette. In caso di violenza sotto forme forma di abuso psicologico, fisico è importante rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare con qualcuno di ciò che avviene fra le mura domestiche. Ci si deve rivolgere alle Forze dell’Ordine oppure si può individuare una persona vicina con la quale si ha confidenza.