Trucchi e consigli per rendere più luminosa una casa buia

Vivere in una casa dove c’è poca luce alla lunga può non essere piacevole. La conformazione della nostra casa, le finestre piccole, l’esposizione a nord di queste ultime o la presenza di alberi troppo rigogliosi davanti alle finestre sono degli ostacoli alla luce naturale che proviene dall’esterno che ci costringono ad intervenire all’interno della nostra abitazione per creare un ambiente più luminoso.

La buona notizia è che possiamo fare molto sotto questo aspetto. In questa guida ci soffermeremo infatti su alcuni trucchi e consigli che ci permetteranno di migliorare da subito la luminosità dei nostri interni.

Colorazione delle pareti

La colorazione delle pareti gioca un ruolo fondamentale. Utilizzare dei colori cupi o troppo accesi non farebbe che accentuare la percezione di un ambiente scuro. Utilizzare delle tinte chiare per le pareti è un ottimo suggerimento per migliorare da subito l’aspetto dei nostri interno. Il bianco è il colore migliore in questa direzione.

A chi non piace il bianco perché considerato troppo impersonale, si potrebbe suggerire di lavorare sulle decorazioni, come quadri, fotografie, mattonelle colorate da appendere ai muri. I modi per dare vivacità alle pareti, in realtà, sono molti. In alternativa, si possono utilizzare delle colorazioni pastello chiare, come l’azzurro o il giallo, che comunque non diminuiscono la luminosità.

Tendaggi leggeri

Utilizzare dei tendaggi leggeri trasparenti al posto di tendaggi pesanti e dalle colorazioni scure permette alla luce esterna di filtrare meglio all’interno.

Pavimentazione chiara con effetti naturali

Così come abbiamo già sicuramente capito, intervenire sulle colorazioni interne è la chiave per trasmettere l’idea di luminosità. Se abbiamo la possibilità di intervenire anche sulle superfici, potremmo optare per una pavimentazione chiara. Un materiale naturale come un parquet in legno chiaro, sarebbe a superficie ideale. In alternativa potremmo optare per delle piastrella in finto legno o finta pietra dalle colorazioni chiare.

Sfruttare gli specchi

Un generoso utilizzi degli specchi permette di sfruttare l’effetto di queste superfici che contribuiscono ad aumentare la percezione degli spazi e che riflettono la luce già presente.

Mobili bassi e moderni

Anche prediligere dei mobili bassi, moderni e slanciati piuttosto che mobili alti ed imponenti aiuta di molto a migliorare il passaggio della luce in un ambiente interno. Anche prediligere dei mobili con superfici lucide e riflettente può essere una buona carta da giocare se non abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente ben illuminato.

Scegliere le giuste fonti di illuminazione

Utilizzare una buona illuminazione interna. Non sarebbe una buona scelta montare degli ingombranti lampadari e lampade da terra. Un illuminazione che sfrutta il faretto in gesso può fare al caso nostro. Questi infatti non occupano inutilmente spazio in quanto vanno ad incassarsi perfettamente nelle pareti o nel soffitto.

Oltre ad offrire il vantaggio di consumare poco, queste fonti di illuminazioni sono davvero performanti e permettono di compensare alla scarsa illuminazione naturale.

Piuttosto che scegliere una luce calda, che tende al giallo-arancione, una luce fredda, che tende al bianco-azzurro permetterà di avere una visibilità migliore.

Così come abbiamo visto, è possibile intervenire facilmente per ovviare al problema di una casa poco luminosa senza interventi costosi ed impegnativi. (nota stampa)