Verga “Dad per ultime 3 classi, Emiliano doveva prima riflettere”

(ANSA) – BARI, 23 OTT – “Il presidente Emiliano, dopo aver disposto la didattica a distanza in tutte le classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, adesso apre a ‘proposte per alleggerire il carico in classe o sui trasporti‘. Forse era il caso di pensarci prima di firmare l’ordinanza, non ora che il danno è fatto e tante scuole del territorio, nonché tante famiglie, saranno costrette a convivere con ulteriori, inattesi disagi”. Lo dichiara Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia.

“Per mesi – dice – nulla si è fatto, a ogni livello, per decongestionare i trasporti ed evitare, di conseguenza, assembramenti del resto prevedibili. Ora, come sempre, dinanzi alle difficoltà, si colpisce la scuola, contro ogni evidenza scientifica, considerando che la percentuale di contagio negli istituti pugliesi è dello 0,045%, ma solo per coprire le incapacità di gestione del sistema trasporti”. “Per quanto riguarda la richiesta di alleggerimento sul carico in classe – prosegue Verga – basterebbe rivedere l’ordinanza, avviando subito una concertazione con tutti gli attori interessati, per non intaccare l’offerta formativa. Ora ci aspettiamo una convocazione urgente al fine di riprendere il dialogo interrotto bruscamente con un atto monocratico e solitario”. (ANSA).