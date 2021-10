Crocieristica in Puglia: trend in netta crescita “Navi luxury fanno scalo a Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 23/10/2021 – (corrieremezzogiorno) Tanto interesse per le prospettive e ottimi risultati di traffico, ma servizi che al più presto devono essere adeguati alle nuove esigenze del mercato. La crocieristica in Puglia fa segnare un trend in netta crescita che spinge il comparto verso il ritorno a una situazione ai livelli pre-Covid. Gli scali regionali, infatti, hanno fatto segnare complessivamente 330.776 passeggeri con 157 toccate navi (ovvero approdi). Un risultato in crescita rispetto al 2020 del 3.787% (passeggeri) e 772,2% (toccate): si tratta di una ripresa evidente visto che lo scorso anno, a causa del lockdown, le navi restarono ancorate in banchina. Tuttavia, la reazione del 2021 dimostra che quando ci sono le condizioni di sicurezza la meta Puglia riesce a recuperare posizioni in tempi brevissimi. Anzi cresce di più e recupera tre posizioni.

I passeggeri Ecco i risultati dei tre porti principali. Bari chiuderà l’anno (ma i dati potrebbero cambiare a seconda di altri fattori) con 232.000 passeggeri e 116 toccate pari al quarto porto in Italia dopo Civitavecchia, Genova e Palermo. Nel 2020 l’attività fu praticamente inesistente con 6.141 passeggeri a fronte di 11 toccate. A Brindisi, invece, si è determinato il risultato peggiore con 8.660 passeggeri e 5 toccate. «Speriamo in futuro di poter avere una burocrazia più rapida – prosegue Patroni Griffi – visto che tradizionalmente Brindisi è uno scalo da almeno 100 mila passeggeri. Per il 2022 abbiamo in programma 70 toccate». Qualche giorno fa il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha incontrato i vertici di Msc a Ginevra. «È stato un confronto costruttivo – conclude Patroni Griffi – che rinsalda la collaborazione con il territorio. Il prossimo anno Msc dovrebbe movimentare da Bari 300 mila passeggeri, mentre da Brindisi 100 mila. Poi ci sono le altre compagnie che credono nella Puglia. Oltre la Costa crociere, ci sono quelle del settore luxury che fanno scalo a Manfredonia, Monopoli, Otranto e Gallipoli. Infine, alla prossima fiera di Miami proporremo al mercato anche il porto di Barletta. Quello che vogliamo è dotare gli hub di nuovi servizi». (corrieremezzogiorno)