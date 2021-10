Fatone: “‘Non ora, sempre’, ‘E’ ora di’…basta agli slogan acchiappaconsensi”

(nota stampa). Il giro di giostra a cui stiamo assistendo in questa campagna elettorale sta dimostrando ancora una volta quanto poco valgano le stesse promesse fatte da quei politici già anni addietro e che oggi risuonano vuote e prive di senso. I ‘soliti noti’ a noi tutti hanno avuto la possibilità di intervenire in maniera diretta e risolutiva nei problemi della città e invece non l’hanno fatto.

Dov’erano quei politici quando c’era realmente bisogno? Oggi li troviamo ovunque pronti a sbracciarsi ed elargire promesse che, ci scommetto la faccia, saranno presto dimenticate quando l’uno o l’altro siederà al comando di Manfredonia. Siamo stufi di tutto questo!

La gente onesta è stanca di essere presa in giro, di sentir risuonare ancora una volta le stesse vuote parole di un tempo, c’è bisogno di sporcarsi le mani e intervenire repentinamente affinché gli stessi cittadini a cui si chiede il voto non vedano cadere nel vuoto le loro aspettative. La città è sporca, le strade non vengono riparate e ciò che dovrebbe rappresentare un vanto per noi manfredoniani è in un totale stato di abbandono.

Manfredonia si meritava perlomeno delle sentite scuse per tutto quello che NON è stato atto! Il mio impegno ed obiettivo principale è e resterà invariato: niente inutili e false promesse ma agire concretamente e sempre per il benessere della comunità.

Facciamo in modo che questa volta il nostro fondamentale diritto al voto non vada disperso,

scegliamo un candidato Sindaco che sia di tutti per riuscire finalmente a vivere a pieno la nostra città.

