Focolaio Covid in Istituto di Foggia, contagiati diversi bambini e genitori

Foggia, 23/10/2021 – È chiuso da oggi l’istituto Marcelline di Foggia per un importante focolaio di Covid-19 che ha coinvolto purtroppo i bambini. Lo riporta il sito l’Immediato. Diversi i genitori infettati nonostante la vaccinazione, adesso a casa in quarantena. Ieri tutti i docenti sono stati tamponati. “È molto grave che i genitori sappiano per vie traverse di casi di Covid a scuola, la salute dei bambini va tutelata”, rileva una mamma.