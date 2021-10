Manfredonia, Marcello Martino: “Grano duro, sementi a peso d’oro”

Manfredonia (Foggia), 23/1072021 – (terraevita) «Siamo ancora a livello di ipotesi perché le stesse ditte sementiere, tranne qualcuna, ancora non si espongono – sostiene Marcello Martino, produttore di grano duro a Manfredonia (Fg) e agronomo responsabile della conduzione di diverse aziende cerealicole, per una superficie totale di alcune migliaia di ettari nel Foggiano –. Si sente parlare di un 20% in più sul prezzo di mercato corrente del grano duro, ma anche, più realisticamente, di 20 €/q in più su tale prezzo. I sementieri tacciono perché il prezzo del grano duro da macina è in continua ascesa, per cui aspettano l’ultimo momento per applicare sul prezzo massimo possibile il consueto differenziale per la semente, circa 20 €/q. Attualmente il prezzo del grano duro quota 54-55 €/q, perciò la semente ci costerà non meno di 74-75 €/q. Ma se il prezzo del grano duro schizzerà a 60 €/q, come molti preannunciano, la semente arriverà a 80 €/q e forse anche più. È un prezzo altissimo, se si tiene anche conto che il grano da seme è stato acquistato dai sementieri a prezzi decisamente più bassi».

Peraltro, fa notare Martino, se 75-80 €/q per la semente possono sembrare compatibili con un prezzo di 55-60 €/q per il grano da macina, «bisogna ricordare che tanti agricoltori hanno venduto il loro grano a giugno o luglio, sotto mietitrebbiatura, a prezzi inferiori a quelli attuali, fra i 30 e i 40 €/q. E lo hanno venduto proprio alle ditte che nello stesso tempo comprano e stoccano il grano duro da macina e vendono il grano duro da seme, quindi prima hanno guadagnato sui prezzi bassi del grano da macina e adesso vorranno applicare prezzi alti sul grano da seme. Comunque, un fatto è certo: noi agricoltori dovremo pagare un prezzo molto alto per la semente, bisogna solo vedere quale sarà la base di partenza su cui sarà applicato il differenziale consueto o forse più alto». (terraevita)