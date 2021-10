Minacce al sindaco nel Foggiano, arrestato 42enne: pretendeva un posto di lavoro

Carlantino (Foggia), 23/10/2021 – A fine agosto minaccio’ il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, e un vigile tentando di colpirli con una sedia. A due mesi dai fatti l’uomo, un 42enne gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato arrestato.

L’esagitato si presentò in Municipio e inizio’ a inveire nei confronti del primo cittadini reo, a suo dire, di non aver mantenuto le promesse per un posto di lavoro. Per anni il 42enne aveva ottenuto sussidi dal Comune ma col passare del tempo quelle richieste di aiuto erano divenute pretese.

Fino ad arrivare a quella mattina di agosto, quando, l’uomo diede in escandescenze. Solo l’intervento dei carabinieri evito’ il peggio. Ora l’uomo, in carcere per altri reati, dovra’ difendersi dalle accuse di atti persecutori e tentata estorsione nei confronti del primo cittadino del piccolo comune dauno.