“Prematura scomparsa dell’archeologo Busto, ha a lungo operato anche a Siponto”

Manfredonia (Foggia), 23/10/2021 – “Siamo tutti molto addolorati per la prematura scomparsa di Austacio Busto, archeologo di grande esperienza e competenza che ha a lungo operato anche a Siponto nell’ambito degli scavi diretti dalla collega Caterina Laganara.

Archeologo medievista formatosi nell’Università di Bari, ha operato a lungo anche come libero professionista, conducendo numerosi scavi e importanti ricerche. Oltre che per la sua attività archeologica, Austacio è stato molto apprezzato per il suo impegno civile, politico e amministrativo, nel quale si e distinto per competenza, passione e rigore etico”.