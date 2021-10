San Nicandro Garganico, scende curva contagi: 56 positivi e 5 ricoverati

San Nicandro Garganico, 23 ottobre 2021 – “La situazione continua a migliorare, nonostante qualche nuovo contagio isolato”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, riportando un quadro della situazione contagi Covid-19 in miglioramento.

“Risultano attualmente positivi 56 residenti a San Nicandro, 13 dei quali sono in attesa di certificato di guarigione dopo i 21 giorni di isolamento – ha scritto – Abbiamo 5 ricoverati in ospedale, quasi tutti non vaccinati e nelle ultime due settimane si è avuto un decesso con Covid-19 (i morti da inizio pandemia sono ora 23)”.