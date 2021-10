Vita reale, cavoli amari! Esperienza di un cittadino che voleva prenotare al CUP

Riceviamo questa lettera da un cittadino di Manfredonia

Gentile redazione di Stato Quotidiano, chi vi scrive é un cittadino di Manfredonia a cui hanno diagnosticato nel 2007 la tiroidite di Hashimoto, una malattia cronica autoimmune da cui non si guarisce, anzi con il passare del tempo può aggravarsi, di qui la necessità di controlli periodici e l’assunzione quotidiana di un farmaco sostitutivo ormonale.

Usufruisco dell’esenzione ticket per patologia scaduta a marzo. Accortomi della scadenza, il 14 ottobre 2021 alle ore 8, mi reco nell’ufficio ASL competente per rinnovare l’esenzione (Manfredonia, ndr). Mi viene risposto dall’impiegato, dopo circa un’ora di fila che per rinnovarla, è necessario presentare un nuovo certificato a cura del medico dipendente della sanità pubblica. Spiego all’impiegato che l’ultima volta sono dovuto ricorrere a visita privata a pagamento perché i tempi di attesa nella sanità pubblica al CUP di Foggia erano di almeno un anno. L’impiegato mi risponde che le regole non le stabilisce lui, che la regione non riconosce il referto di un medico specialista in regime privato e che senza quel certificato, non è possibile rinnovare l’esenzione.

A quel punto mi reco dal medico curante, e dopo aver fatto la solita fila di un ora mi faccio prescrivere gli esami ematici di funzionalità della tiroide e la richiesta di visita endocrinologica con ecografia della tiroide.

Torno in via Barletta (Manfredonia) e mi reco al CUP del San Camillo, sono ormai le 10.50, hanno tolto i numerini di prenotazione, l’ufficio riapre nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Ritorno nel pomeriggio, questa volta sono più fortunato devo attendere solo 15 minuti. Per gli esami del sangue, la prima data utile è il 02 novembre, scoprirò in seguito dalla documentazione rilasciata dall’impiegata, che in basso c’è un trafiletto in piccolo che recita: “Garanzia dei tempi di attesa – L’assistito è stato informato circa la prima disponibilità per il giorno 15/10/2021 presso POL. POGGIOIMPERIALE CENTRO PRELIEVI e non ha accettato la prima disponibilità fornita nell’ambito di garanzia.”

Per quanto riguarda la visita specialistica, l’impiegata mi dice di chiamare il numero verde 800466222, loro non prendono questo tipo di prenotazioni. Torno a casa e chiamo il numero verde, mi risponde un risponditore automatico che mi invita ad attendere per non perdere la priorità di chiamata perché gli operatori sono temporaneamente occupati in altre conversazioni. Dopo circa 10 minuti mi invita a digitare il numero 5 per farsi richiamare nel più breve tempo possibile, accetto. Nel resto del pomeriggio nessuna chiamata. L’indomani pomeriggio riprovo a chiamare, la mattina lavoro, stessa sorte del giorno prima. Ormai siamo arrivati alla fine della settimana, decido di richiamare il lunedì 18. La mattina del 18 ottobre, dopo qualche tentativo riesco finalmente a parlare con un operatore, mi dice che la prima data utili con ricetta in regime istituzionale è a febbraio 2022, presso i poliambulatori Lastaria di Lucera, accetto.

Successivamente provo a chiamare il CUP – OORR di Foggia n. 0881028802, un po’ per curiosità, un po’ per vedere se riesco a trovare una prenotazione prima. Dopo pochi minuti di attesa questa volta riesco a parlare con un operatore, penso è il mio giorno fortunato, mi sbagliavo, l’operatore mi risponde che la prima data disponibile per visita endocrinologica è nel 2023. Diverso discorso nel caso di visita a pagamento in libera professione, tempi di attesa qualche giorno, ma il medico non effettua esami strumentali, praticamente paghi ma non ti fa l’ecografia, solo la visita generale.

Sono stupito ed incuriosito contemporaneamente, questa volta decido di chiamare anche il CUP di San G. Rotondo n. 0882416888, non si sa mai alle volte, non demoralizzarsi, insistendo, si riesce ad ottenere qualcosa. Pochi minuti di attesa e riesco a parlare con l’operatore che mi risponde che, fino alla fine di dicembre sono pieni e che non prendono altre prenotazioni perché non sono ancora usciti i calendari di gennaio 2022, mi invita a richiamare l’anno prossimo.

Auguro a tutti vita lunga e buona salute, perché se ti ammali, sono cavoli amari al sud Italia!

Manfredonia 22.10.2021 – In fede un cittadino di Manfredonia.