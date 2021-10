Zeman: “Con il Taranto dobbiamo imporre il nostro ritmo alla gara” (VIDEO)

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 23 ottobre 2021. “A Bari siamo stati concentrati, dobbiamo mantenere le cose buone e non ripetere quelle che vanno male e spero che domani, contro il Taranto i ragazzi scendano in campo con la stessa concentrazione”.

Impossibile parlare del Taranto senza fare un passaggio sulla sfida di mercoledì al San Nicola. Troppo fresca, troppo bella per mandarla subito in soffitta e così il mister rossonero la cita come esempio da seguire.

Poi, però, c’è un Taranto da affrontare: “Il Taranto verrà a Foggia per fare risultato, come tutte le squadre. Sono partiti bene, vengono da 3 pareggi, ed una sconfitta (a Catanzaro ndr). Mercoledì ha vinto ad Andria, è una squadra da rispettare, speriamo di imporre il nostro ritmo alla gara”.

La chiusura è sugli assenti. “Mancheranno Nicoletti, che non si è fatto male allo stesso punto dell’altra volta, Di Grazia, Markic. Credo che saranno fuori per altri 10 giorni. Gli altri sono tutti disponibili”.

