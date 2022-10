Bianco: “I bambini di Foggia pagano l’indifferenza dei commissari”

Foggia, 23 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal Coordinatore Cittadino di “Foggia è Ora”, Antonio Bianco:

I bambini della nostra città pagano l’indifferenza e il menefreghismo dei Comissari che, invece di garantire l’ordinaria amministrazione, continuano a stare immobili abbandonando tutto e tutti. A fine settembre 2022 sono state aperte le buste della gara di appalto dei Parchi Giochi, tante ditte hanno partecipato per questo importante appalto che riguarda non solo i parchi giochi ma anche i bagni pubblici.

Nonostante siano state aperte le buste, si poteva procedere in modo veloce all’assegnazione della ditta vincitrice, invece no, si è pensato bene di prorogare l’appalto alla SOS Autospurgo, ditta affidataria della custodia dei parchi giochi e dei bagni pubblici, affinchè la SOS possa aggiungere altri documenti essendo la stessa ditta partecipante all’appalto ma con documentazione mancante. Viene da pensare che la Ditta in questione è vicina ai Commissari, politicamente parlando, perchè non c’è altra spiegazione. Perchè i commissari che hanno allungato la proroga non prendono provvedimenti contro la Ditta SOS Autospurgo? Eppure la ditta riceve soldi, giusto che sia, ma senza dare il dovuto servizio ai bambini e alle famiglie.

La “garante” cittadina dei Parchi Giochi, amica del PD, sta in silenzio? Come mai? Forse è ancora amareggiata dal risultato deludente del suo amico del PD, candidato a Roma di cui la “garante” ha fatto piena campagna elettorale (per il suo amichetto) tra le famiglie foggiane che fanno parte del gruppo spontaneo dei Parchi Giochi, usando le stesse famiglie solo per scopi elettorali.

I commissari si diano una mossa perchè i bambini foggiani non possono aspettare le fasi dormienti di chi oggi è in comune e non possono continuare a essere presi in giro dalla “garante” amica del PD che invece di battere pugno continua a dormire beatamente.

Antonio Bianco – Coordinatore Cittadino “Foggia è Ora”